Alpie 今日價格

Alpie (PIE) 今日實時價格為 $ 0.597838，過去 24 小時內變化了 25.50%。目前 PIE 兌 USD 的匯率為 $ 0.597838 每 PIE。

Alpie 目前市值在 $ 283,963 排名第 #-，流通供應量為 474.98K PIE。過去 24 小時內，PIE 的交易價格在 $ 0.476369（低點）和 $ 0.598266（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 8.77，而歷史最低價為 $ 0.219933。

短期表現方面，PIE 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +18.65%。過去一天，總交易量達到 $ 4.67K。

Alpie（PIE）市場資訊

市值 $ 283.96K$ 283.96K $ 283.96K 成交量（24H） $ 4.67K$ 4.67K $ 4.67K 完全稀釋市值 $ 283.96K$ 283.96K $ 283.96K 流通量 474.98K 474.98K 474.98K 總供應量 474,983.110668 474,983.110668 474,983.110668

Alpie 的目前市值為 $ 283.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.67K。PIE 的流通量為 474.98K，總供應量是 474983.110668，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 283.96K。