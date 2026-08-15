AlphaBlockAI 今日價格

AlphaBlockAI (ALPHA) 今日實時價格為 $ 0.00329943，過去 24 小時內變化了 12.90%。目前 ALPHA 兌 USD 的匯率為 $ 0.00329943 每 ALPHA。

AlphaBlockAI 目前市值在 $ 3,299,359 排名第 #-，流通供應量為 999.98M ALPHA。過去 24 小時內，ALPHA 的交易價格在 $ 0.00330925（低點）和 $ 0.00393272（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00404095，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALPHA 在過去一小時內波動了 -0.56%，過去7 天內波動了 +20.98%。過去一天，總交易量達到 $ 11.72K。

AlphaBlockAI（ALPHA）市場資訊

市值 $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M 成交量（24H） $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K 完全稀釋市值 $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,979,256.060557 999,979,256.060557 999,979,256.060557

AlphaBlockAI 的目前市值為 $ 3.30M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.72K。ALPHA 的流通量為 999.98M，總供應量是 999979256.060557，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.30M。