Alpha Shares V2 價格 ($ALPHA)
今天 Alpha Shares V2 ($ALPHA) 的實時價格爲 0.04731887 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$ALPHA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Alpha Shares V2 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.84 USD
- Alpha Shares V2 當天價格變化爲 -3.86%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Alpha Shares V2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00189995574049877。
在過去30天內，Alpha Shares V2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038647213。
在過去60天內，Alpha Shares V2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0155927459。
在過去90天內，Alpha Shares V2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02748074630898381。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00189995574049877
|-3.86%
|30天
|$ -0.0038647213
|-8.16%
|60天
|$ -0.0155927459
|-32.95%
|90天
|$ -0.02748074630898381
|-36.73%
Alpha Shares V2 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
-3.86%
-6.10%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 $ALPHA 兌換 AUD
A$0.0766565694
|1 $ALPHA 兌換 GBP
￡0.0383282847
|1 $ALPHA 兌換 EUR
€0.0458993039
|1 $ALPHA 兌換 USD
$0.04731887
|1 $ALPHA 兌換 MYR
RM0.2124617263
|1 $ALPHA 兌換 TRY
₺1.6760343754
|1 $ALPHA 兌換 JPY
¥7.4607662329
|1 $ALPHA 兌換 RUB
₽4.8090167581
|1 $ALPHA 兌換 INR
₹4.0784134053
|1 $ALPHA 兌換 IDR
Rp775.7190562128
|1 $ALPHA 兌換 PHP
₱2.79181333
|1 $ALPHA 兌換 EGP
￡E.2.3910225011
|1 $ALPHA 兌換 BRL
R$0.2895914844
|1 $ALPHA 兌換 CAD
C$0.0681391728
|1 $ALPHA 兌換 BDT
৳5.7719557626
|1 $ALPHA 兌換 NGN
₦73.3622296706
|1 $ALPHA 兌換 UAH
₴2.0006418236
|1 $ALPHA 兌換 VES
Bs2.50790011
|1 $ALPHA 兌換 PKR
Rs13.1768857289
|1 $ALPHA 兌換 KZT
₸24.970167699
|1 $ALPHA 兌換 THB
฿1.6410184116
|1 $ALPHA 兌換 TWD
NT$1.5667277857
|1 $ALPHA 兌換 CHF
Fr0.0430601717
|1 $ALPHA 兌換 HKD
HK$0.3681408086
|1 $ALPHA 兌換 MAD
.د.م0.4750814548