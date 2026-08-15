Alpha Bulgaria Warrants 今日價格

Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) 今日實時價格為 $ 3.2，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ALFW 兌 USD 的匯率為 $ 3.2 每 ALFW。

Alpha Bulgaria Warrants 目前市值在 $ 114,330,001 排名第 #-，流通供應量為 35.71M ALFW。過去 24 小時內，ALFW 的交易價格在 $ 3.2（低點）和 $ 3.2（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.2，而歷史最低價為 $ 3.2。

短期表現方面，ALFW 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Alpha Bulgaria Warrants（ALFW）市場資訊

市值 $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 114.33M$ 114.33M $ 114.33M 流通量 35.71M 35.71M 35.71M 總供應量 35,714,286.0 35,714,286.0 35,714,286.0

Alpha Bulgaria Warrants 的目前市值為 $ 114.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。ALFW 的流通量為 35.71M，總供應量是 35714286.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 114.33M。