Alpaca Finance（ALPACA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00927295 24H最高價 $ 0.0094888 歷史最高 $ 8.78 最低價 $ 0.00826362 漲跌幅（1H） -0.41% 漲跌幅（1D） -0.46% 漲跌幅（7D） -5.54%

Alpaca Finance（ALPACA）目前實時價格為 $0.0093192。過去 24 小時內，ALPACA 的交易價格在 $ 0.00927295 至 $ 0.0094888 之間波動，市場活躍度顯著。ALPACA 的歷史最高價為 $ 8.78，歷史最低價為 $ 0.00826362。

從短期表現來看，ALPACA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.41%，過去 24 小時內變動為 -0.46%，過去 7 天內累計變動為 -5.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Alpaca Finance（ALPACA）市場資訊

市值 $ 1.41M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.41M 流通量 151.67M 總供應量 151,668,641.6027096

Alpaca Finance 的目前市值為 $ 1.41M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ALPACA 的流通量為 151.67M，總供應量是 151668641.6027096，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.41M。