Alpaca（ALPACA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 至 $ 0
24H最低價 $ 0
24H最高價 $ 0
歷史最高 $ 0.00553708
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） -0.01%
漲跌幅（1D） +13.57%
漲跌幅（7D） +15.70%

Alpaca（ALPACA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ALPACA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ALPACA 的歷史最高價為 $ 0.00553708，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ALPACA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 +13.57%，過去 7 天內累計變動為 +15.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Alpaca（ALPACA）市場資訊

市值 $ 176.52K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 176.52K
流通量 962.11M
總供應量 962,105,354.29731

Alpaca 的目前市值為 $ 176.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ALPACA 的流通量為 962.11M，總供應量是 962105354.29731，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 176.52K。