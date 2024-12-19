今天 Alongside Crypto Market Index (AMKT) 的價格

今天 Alongside Crypto Market Index (AMKT) 的實時價格爲 297.03 USD。目前其市值爲 $ 1.57M USD。AMKT 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Alongside Crypto Market Index 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 34.28K USD

- Alongside Crypto Market Index 當天價格變化爲 +7.32%

- 其循環供應量爲 5.35K USD

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