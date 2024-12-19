Alongside Crypto Market Index 價格 (AMKT)
今天 Alongside Crypto Market Index (AMKT) 的實時價格爲 297.03 USD。目前其市值爲 $ 1.57M USD。AMKT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Alongside Crypto Market Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 34.28K USD
- Alongside Crypto Market Index 當天價格變化爲 +7.32%
- 其循環供應量爲 5.35K USD
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今天內，Alongside Crypto Market Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +20.26。
在過去30天內，Alongside Crypto Market Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +173.5342527420。
在過去60天內，Alongside Crypto Market Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +194.2666497120。
在過去90天內，Alongside Crypto Market Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +118.08272992453428。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +20.26
|+7.32%
|30天
|$ +173.5342527420
|+58.42%
|60天
|$ +194.2666497120
|+65.40%
|90天
|$ +118.08272992453428
|+65.99%
Alongside Crypto Market Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.99%
+7.32%
+0.82%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.
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|1 AMKT 兌換 AUD
A$475.248
|1 AMKT 兌換 GBP
￡234.6537
|1 AMKT 兌換 EUR
€285.1488
|1 AMKT 兌換 USD
$297.03
|1 AMKT 兌換 MYR
RM1,336.635
|1 AMKT 兌換 TRY
₺10,416.8421
|1 AMKT 兌換 JPY
¥46,627.7694
|1 AMKT 兌換 RUB
₽30,706.9614
|1 AMKT 兌換 INR
₹25,271.3124
|1 AMKT 兌換 IDR
Rp4,869,343.4832
|1 AMKT 兌換 PHP
₱17,533.6809
|1 AMKT 兌換 EGP
￡E.15,118.827
|1 AMKT 兌換 BRL
R$1,874.2593
|1 AMKT 兌換 CAD
C$424.7529
|1 AMKT 兌換 BDT
৳35,495.085
|1 AMKT 兌換 NGN
₦461,941.056
|1 AMKT 兌換 UAH
₴12,466.3491
|1 AMKT 兌換 VES
Bs14,851.5
|1 AMKT 兌換 PKR
Rs82,645.6272
|1 AMKT 兌換 KZT
₸155,266.4919
|1 AMKT 兌換 THB
฿10,247.535
|1 AMKT 兌換 TWD
NT$9,689.1186
|1 AMKT 兌換 CHF
Fr264.3567
|1 AMKT 兌換 HKD
HK$2,307.9231
|1 AMKT 兌換 MAD
.د.م2,964.3594