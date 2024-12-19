Alongside Crypto Market Index 圖標

Alongside Crypto Market Index 價格 (AMKT)

USD

Alongside Crypto Market Index (AMKT) 實時價格圖表

$297.03
$297.03$297.03
+7.30%(1D)

今天 Alongside Crypto Market Index (AMKT) 的價格

今天 Alongside Crypto Market Index (AMKT) 的實時價格爲 297.03 USD。目前其市值爲 $ 1.57M USD。AMKT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Alongside Crypto Market Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 34.28K USD
- Alongside Crypto Market Index 當天價格變化爲 +7.32%
- 其循環供應量爲 5.35K USD

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Alongside Crypto Market Index (AMKT) 價格表現 USD

今天內，Alongside Crypto Market Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +20.26
在過去30天內，Alongside Crypto Market Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +173.5342527420
在過去60天內，Alongside Crypto Market Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +194.2666497120
在過去90天內，Alongside Crypto Market Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +118.08272992453428

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +20.26+7.32%
30天$ +173.5342527420+58.42%
60天$ +194.2666497120+65.40%
90天$ +118.08272992453428+65.99%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) 價格分析

Alongside Crypto Market Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 262.75
$ 262.75$ 262.75

$ 310.19
$ 310.19$ 310.19

$ 310.19
$ 310.19$ 310.19

+0.99%

+7.32%

+0.82%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 34.28K
$ 34.28K$ 34.28K

5.35K
5.35K 5.35K

什麼是Alongside Crypto Market Index (AMKT)

AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Alongside Crypto Market Index (AMKT) 資源

官網

大家還在問：關於 Alongside Crypto Market Index (AMKT) 的其他問題

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AMKT 兌換爲當地貨幣

1 AMKT 兌換 AUD
A$475.248
1 AMKT 兌換 GBP
234.6537
1 AMKT 兌換 EUR
285.1488
1 AMKT 兌換 USD
$297.03
1 AMKT 兌換 MYR
RM1,336.635
1 AMKT 兌換 TRY
10,416.8421
1 AMKT 兌換 JPY
¥46,627.7694
1 AMKT 兌換 RUB
30,706.9614
1 AMKT 兌換 INR
25,271.3124
1 AMKT 兌換 IDR
Rp4,869,343.4832
1 AMKT 兌換 PHP
17,533.6809
1 AMKT 兌換 EGP
￡E.15,118.827
1 AMKT 兌換 BRL
R$1,874.2593
1 AMKT 兌換 CAD
C$424.7529
1 AMKT 兌換 BDT
35,495.085
1 AMKT 兌換 NGN
461,941.056
1 AMKT 兌換 UAH
12,466.3491
1 AMKT 兌換 VES
Bs14,851.5
1 AMKT 兌換 PKR
Rs82,645.6272
1 AMKT 兌換 KZT
155,266.4919
1 AMKT 兌換 THB
฿10,247.535
1 AMKT 兌換 TWD
NT$9,689.1186
1 AMKT 兌換 CHF
Fr264.3567
1 AMKT 兌換 HKD
HK$2,307.9231
1 AMKT 兌換 MAD
.د.م2,964.3594