Aloka the Peace Dog 今日價格

Aloka the Peace Dog (ALOKA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ALOKA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALOKA。

Aloka the Peace Dog 目前市值在 $ 9,319.04 排名第 #-，流通供應量為 999.07M ALOKA。過去 24 小時內，ALOKA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00207445，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALOKA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.61%。過去一天，總交易量達到 --。

Aloka the Peace Dog（ALOKA）市場資訊

市值 $ 9.32K$ 9.32K $ 9.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.32K$ 9.32K $ 9.32K 流通量 999.07M 999.07M 999.07M 總供應量 999,074,410.589657 999,074,410.589657 999,074,410.589657

Aloka the Peace Dog 的目前市值為 $ 9.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ALOKA 的流通量為 999.07M，總供應量是 999074410.589657，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.32K。