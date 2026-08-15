Almanak 今日價格

Almanak (ALMANAK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ALMANAK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALMANAK。

Almanak 目前市值在 $ 120,360 排名第 #-，流通供應量為 268.80M ALMANAK。過去 24 小時內，ALMANAK 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.173061，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALMANAK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -15.50%。過去一天，總交易量達到 $ 4.97。

Almanak（ALMANAK）市場資訊

市值 $ 120.36K$ 120.36K $ 120.36K 成交量（24H） $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 完全稀釋市值 $ 447.77K$ 447.77K $ 447.77K 流通量 268.80M 268.80M 268.80M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Almanak 的目前市值為 $ 120.36K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.97。ALMANAK 的流通量為 268.80M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 447.77K。