ALLINDOGE（ALLINDOGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00490587 $ 0.00490587 $ 0.00490587 24H最低價 $ 0.00588879 $ 0.00588879 $ 0.00588879 24H最高價 24H最低價 $ 0.00490587$ 0.00490587 $ 0.00490587 24H最高價 $ 0.00588879$ 0.00588879 $ 0.00588879 歷史最高 $ 0.01291751$ 0.01291751 $ 0.01291751 最低價 $ 0.00438126$ 0.00438126 $ 0.00438126 漲跌幅（1H） +1.67% 漲跌幅（1D） +2.68% 漲跌幅（7D） -9.33% 漲跌幅（7D） -9.33%

ALLINDOGE（ALLINDOGE）目前實時價格為 $0.00550026。過去 24 小時內，ALLINDOGE 的交易價格在 $ 0.00490587 至 $ 0.00588879 之間波動，市場活躍度顯著。ALLINDOGE 的歷史最高價為 $ 0.01291751，歷史最低價為 $ 0.00438126。

從短期表現來看，ALLINDOGE 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.67%，過去 24 小時內變動為 +2.68%，過去 7 天內累計變動為 -9.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ALLINDOGE（ALLINDOGE）市場資訊

市值 $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M 流通量 994.45M 994.45M 994.45M 總供應量 994,448,350.352716 994,448,350.352716 994,448,350.352716

ALLINDOGE 的目前市值為 $ 5.47M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ALLINDOGE 的流通量為 994.45M，總供應量是 994448350.352716，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.47M。