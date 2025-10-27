Alliewai by Virtuals（AWAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00199519$ 0.00199519 $ 0.00199519 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2.54% 漲跌幅（1D） +3.98% 漲跌幅（7D） +53.19% 漲跌幅（7D） +53.19%

Alliewai by Virtuals（AWAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，AWAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。AWAI 的歷史最高價為 $ 0.00199519，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AWAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.54%，過去 24 小時內變動為 +3.98%，過去 7 天內累計變動為 +53.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Alliewai by Virtuals（AWAI）市場資訊

市值 $ 286.08K$ 286.08K $ 286.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 286.08K$ 286.08K $ 286.08K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Alliewai by Virtuals 的目前市值為 $ 286.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AWAI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 286.08K。