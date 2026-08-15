Alliance Games 今日價格

Alliance Games (COA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 COA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COA。

Alliance Games 目前市值在 $ 9,462.72 排名第 #-，流通供應量為 365.00M COA。過去 24 小時內，COA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02674497，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Alliance Games（COA）市場資訊

市值 $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 51.85K$ 51.85K $ 51.85K 流通量 365.00M 365.00M 365.00M 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Alliance Games 的目前市值為 $ 9.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COA 的流通量為 365.00M，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 51.85K。