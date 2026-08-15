AllDomains Name Service 今日價格

AllDomains Name Service (ADNS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 ADNS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ADNS。

AllDomains Name Service 目前市值在 $ 103,933 排名第 #-，流通供應量為 5.00B ADNS。過去 24 小時內，ADNS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ADNS 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 +2.65%。過去一天，總交易量達到 --。

AllDomains Name Service（ADNS）市場資訊

市值 $ 103.93K$ 103.93K $ 103.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 103.93K$ 103.93K $ 103.93K 流通量 5.00B 5.00B 5.00B 總供應量 4,999,507,776.324241 4,999,507,776.324241 4,999,507,776.324241

AllDomains Name Service 的目前市值為 $ 103.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ADNS 的流通量為 5.00B，總供應量是 4999507776.324241，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 103.93K。