Allbridge 價格 (ABR)
今天 Allbridge (ABR) 的實時價格爲 0.107703 USD。目前其市值爲 $ 2.15M USD。ABR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Allbridge 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.08K USD
- Allbridge 當天價格變化爲 -2.23%
- 其循環供應量爲 20.00M USD
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今天內，Allbridge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024572105241368。
在過去30天內，Allbridge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013091299。
在過去60天內，Allbridge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0118701307。
在過去90天內，Allbridge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00051534516860014。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0024572105241368
|-2.23%
|30天
|$ +0.0013091299
|+1.22%
|60天
|$ +0.0118701307
|+11.02%
|90天
|$ +0.00051534516860014
|+0.48%
Allbridge 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.14%
-2.23%
-27.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.
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|1 ABR 兌換 AUD
A$0.1723248
|1 ABR 兌換 GBP
￡0.08508537
|1 ABR 兌換 EUR
€0.10339488
|1 ABR 兌換 USD
$0.107703
|1 ABR 兌換 MYR
RM0.4846635
|1 ABR 兌換 TRY
₺3.77714421
|1 ABR 兌換 JPY
¥16.90721694
|1 ABR 兌換 RUB
₽11.13433614
|1 ABR 兌換 INR
₹9.16337124
|1 ABR 兌換 IDR
Rp1,765.62266832
|1 ABR 兌換 PHP
₱6.35770809
|1 ABR 兌換 EGP
￡E.5.4820827
|1 ABR 兌換 BRL
R$0.67960593
|1 ABR 兌換 CAD
C$0.15401529
|1 ABR 兌換 BDT
৳12.8705085
|1 ABR 兌換 NGN
₦167.4997056
|1 ABR 兌換 UAH
₴4.52029491
|1 ABR 兌換 VES
Bs5.38515
|1 ABR 兌換 PKR
Rs29.96728272
|1 ABR 兌換 KZT
₸56.29958919
|1 ABR 兌換 THB
฿3.7157535
|1 ABR 兌換 TWD
NT$3.51327186
|1 ABR 兌換 CHF
Fr0.09585567
|1 ABR 兌換 HKD
HK$0.83685231
|1 ABR 兌換 MAD
.د.م1.07487594