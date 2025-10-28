all you had to do was（NOTHING）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0011783$ 0.0011783 $ 0.0011783 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.64% 漲跌幅（1D） +2.19% 漲跌幅（7D） +3.63% 漲跌幅（7D） +3.63%

all you had to do was（NOTHING）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，NOTHING 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。NOTHING 的歷史最高價為 $ 0.0011783，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，NOTHING 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.64%，過去 24 小時內變動為 +2.19%，過去 7 天內累計變動為 +3.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

all you had to do was（NOTHING）市場資訊

市值 $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K 流通量 999.00M 999.00M 999.00M 總供應量 998,999,939.514349 998,999,939.514349 998,999,939.514349

all you had to do was 的目前市值為 $ 11.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NOTHING 的流通量為 999.00M，總供應量是 998999939.514349，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.55K。