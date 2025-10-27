All The Money（ATM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001678 $ 0.00001768 24H最低價 $ 0.00001678 24H最高價 $ 0.00001768 歷史最高 $ 0.00004629 最低價 $ 0.00001441 漲跌幅（1H） -1.09% 漲跌幅（1D） +0.33% 漲跌幅（7D） +4.67%

All The Money（ATM）目前實時價格為 $0.00001716。過去 24 小時內，ATM 的交易價格在 $ 0.00001678 至 $ 0.00001768 之間波動，市場活躍度顯著。ATM 的歷史最高價為 $ 0.00004629，歷史最低價為 $ 0.00001441。

從短期表現來看，ATM 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.09%，過去 24 小時內變動為 +0.33%，過去 7 天內累計變動為 +4.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

All The Money（ATM）市場資訊

市值 $ 1.56M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.70M 流通量 91.00B 總供應量 99,000,000,000.0

All The Money 的目前市值為 $ 1.56M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ATM 的流通量為 91.00B，總供應量是 99000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.70M。