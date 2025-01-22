All Street Bets 圖標

All Street Bets 價格 (BETS)

USD

All Street Bets (BETS) 實時價格圖表

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今天 All Street Bets (BETS) 的價格

今天 All Street Bets (BETS) 的實時價格爲 0.00004576 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BETS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
All Street Bets 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 152.14K USD
- All Street Bets 當天價格變化爲 -0.18%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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All Street Bets (BETS) 價格表現 USD

今天內，All Street Bets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，All Street Bets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000001372
在過去60天內，All Street Bets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000261514
在過去90天內，All Street Bets 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00009617102771475696

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.18%
30天$ -0.0000001372-0.29%
60天$ -0.0000261514-57.14%
90天$ -0.00009617102771475696-67.75%

All Street Bets (BETS) 價格分析

All Street Bets 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00004547
$ 0.00004547$ 0.00004547

$ 0.00004616
$ 0.00004616$ 0.00004616

$ 0.0027772
$ 0.0027772$ 0.0027772

+0.00%

-0.18%

-14.94%

All Street Bets (BETS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 152.14K
$ 152.14K$ 152.14K

0.00
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什麼是All Street Bets (BETS)

All Street $BETS is a freedom themed token on the Base network, with a practical 3% tax which includes charity contribution for anti-human trafficking. It represents freedom to transact, freedom of expression, and freedom from slavery, and is helping to facilitate a new decentralized Wall Street Bets rooted cultural movement.

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All Street Bets (BETS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 All Street Bets (BETS) 的其他問題

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BETS 兌換爲當地貨幣

1 BETS 兌換 AUD
A$0.0000727584
1 BETS 兌換 GBP
0.0000370656
1 BETS 兌換 EUR
0.0000439296
1 BETS 兌換 USD
$0.00004576
1 BETS 兌換 MYR
RM0.0002031744
1 BETS 兌換 TRY
0.001631344
1 BETS 兌換 JPY
¥0.0071417632
1 BETS 兌換 RUB
0.0045188
1 BETS 兌換 INR
0.0039591552
1 BETS 兌換 IDR
Rp0.7501638144
1 BETS 兌換 PHP
0.0026765024
1 BETS 兌換 EGP
￡E.0.002301728
1 BETS 兌換 BRL
R$0.0002754752
1 BETS 兌換 CAD
C$0.0000654368
1 BETS 兌換 BDT
0.0055410784
1 BETS 兌換 NGN
0.0709453888
1 BETS 兌換 UAH
0.0019278688
1 BETS 兌換 VES
Bs0.0025168
1 BETS 兌換 PKR
Rs0.0126897056
1 BETS 兌換 KZT
0.023845536
1 BETS 兌換 THB
฿0.0015480608
1 BETS 兌換 TWD
NT$0.0014995552
1 BETS 兌換 CHF
Fr0.000041184
1 BETS 兌換 HKD
HK$0.0003560128
1 BETS 兌換 MAD
.د.م0.0004566848