All In（ALLIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03972199 24H最低價 $ 0.03977001 24H最高價 歷史最高 $ 4.51 最低價 $ 0.03478359 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.09% 漲跌幅（7D） -5.57%

All In（ALLIN）目前實時價格為 $0.03972199。過去 24 小時內，ALLIN 的交易價格在 $ 0.03972199 至 $ 0.03977001 之間波動，市場活躍度顯著。ALLIN 的歷史最高價為 $ 4.51，歷史最低價為 $ 0.03478359。

從短期表現來看，ALLIN 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.09%，過去 7 天內累計變動為 -5.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

All In（ALLIN）市場資訊

市值 $ 36.60K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 39.56K 流通量 921.44K 總供應量 995,994.0

All In 的目前市值為 $ 36.60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ALLIN 的流通量為 921.44K，總供應量是 995994.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 39.56K。