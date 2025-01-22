ALITA GOLD 價格 (ALITA)
今天 ALITA GOLD (ALITA) 的實時價格爲 0.0000998 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ALITA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ALITA GOLD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.03 USD
- ALITA GOLD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，ALITA GOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，ALITA GOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000976340。
在過去60天內，ALITA GOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000988604。
在過去90天內，ALITA GOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5496496967151236。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0000976340
|-97.82%
|60天
|$ -0.0000988604
|-99.05%
|90天
|$ -0.5496496967151236
|-99.98%
ALITA GOLD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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0.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Alita Gold (ALITA) is a new and promising cryptocurrency project that combines elements of a game with real money withdrawal and staking opportunities. This token offers a unique ecosystem in which users can earn by playing a blockchain-based game and participating in the staking process. The essence of the game is that you need to create new areas daily and improve them by creating gnomes with a pickaxe, mines with minecarts; plant and grow carrots and other crops. For each improvement, the user is awarded ALITA tokens.
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|1 ALITA 兌換 AUD
A$0.000158682
|1 ALITA 兌換 GBP
￡0.000080838
|1 ALITA 兌換 EUR
€0.000095808
|1 ALITA 兌換 USD
$0.0000998
|1 ALITA 兌換 MYR
RM0.000443112
|1 ALITA 兌換 TRY
₺0.00355787
|1 ALITA 兌換 JPY
¥0.015575786
|1 ALITA 兌換 RUB
₽0.00985525
|1 ALITA 兌換 INR
₹0.008634696
|1 ALITA 兌換 IDR
Rp1.636065312
|1 ALITA 兌換 PHP
₱0.005837302
|1 ALITA 兌換 EGP
￡E.0.00501994
|1 ALITA 兌換 BRL
R$0.000600796
|1 ALITA 兌換 CAD
C$0.000142714
|1 ALITA 兌換 BDT
৳0.012084782
|1 ALITA 兌換 NGN
₦0.154727924
|1 ALITA 兌換 UAH
₴0.004204574
|1 ALITA 兌換 VES
Bs0.005489
|1 ALITA 兌換 PKR
Rs0.027675538
|1 ALITA 兌換 KZT
₸0.05200578
|1 ALITA 兌換 THB
฿0.00337823
|1 ALITA 兌換 TWD
NT$0.003270446
|1 ALITA 兌換 CHF
Fr0.00008982
|1 ALITA 兌換 HKD
HK$0.000776444
|1 ALITA 兌換 MAD
.د.م0.000996004