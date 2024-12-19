AlienXChain 圖標

AlienXChain 價格 (AIX)

USD

AlienXChain (AIX) 實時價格圖表

$0.01706162
$0.01706162$0.01706162
+5.10%(1D)

今天 AlienXChain (AIX) 的價格

今天 AlienXChain (AIX) 的實時價格爲 0.01706604 USD。目前其市值爲 $ 2.13M USD。AIX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AlienXChain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 734.01K USD
- AlienXChain 當天價格變化爲 +5.15%
- 其循環供應量爲 125.00M USD

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AlienXChain (AIX) 價格表現 USD

今天內，AlienXChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00083652
在過去30天內，AlienXChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0036086926
在過去60天內，AlienXChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，AlienXChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00083652+5.15%
30天$ -0.0036086926-21.14%
60天$ 0--
90天$ 0--

AlienXChain (AIX) 價格分析

AlienXChain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01609125
$ 0.01609125$ 0.01609125

$ 0.01751046
$ 0.01751046$ 0.01751046

$ 0.04516149
$ 0.04516149$ 0.04516149

-0.79%

+5.15%

-21.36%

AlienXChain (AIX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 734.01K
$ 734.01K$ 734.01K

125.00M
125.00M 125.00M

什麼是AlienXChain (AIX)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

AlienXChain (AIX) 資源

官網

大家還在問：關於 AlienXChain (AIX) 的其他問題

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AIX 兌換爲當地貨幣

1 AIX 兌換 AUD
A$0.027305664
1 AIX 兌換 GBP
0.0134821716
1 AIX 兌換 EUR
0.0163833984
1 AIX 兌換 USD
$0.01706604
1 AIX 兌換 MYR
RM0.07679718
1 AIX 兌換 TRY
0.5985060228
1 AIX 兌換 JPY
¥2.6790269592
1 AIX 兌換 RUB
1.7642872152
1 AIX 兌換 INR
1.4519786832
1 AIX 兌換 IDR
Rp279.7711027776
1 AIX 兌換 PHP
1.0074083412
1 AIX 兌換 EGP
￡E.0.868661436
1 AIX 兌換 BRL
R$0.1076867124
1 AIX 兌換 CAD
C$0.0244044372
1 AIX 兌換 BDT
2.03939178
1 AIX 兌換 NGN
26.541105408
1 AIX 兌換 UAH
0.7162616988
1 AIX 兌換 VES
Bs0.853302
1 AIX 兌換 PKR
Rs4.7484549696
1 AIX 兌換 KZT
8.9209310892
1 AIX 兌換 THB
฿0.58877838
1 AIX 兌換 TWD
NT$0.5566942248
1 AIX 兌換 CHF
Fr0.0151887756
1 AIX 兌換 HKD
HK$0.1326031308
1 AIX 兌換 MAD
.د.م0.1703190792