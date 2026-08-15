Aliens are real 今日價格

Aliens are real (ALIENS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.34%。目前 ALIENS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALIENS。

Aliens are real 目前市值在 $ 265,333 排名第 #-，流通供應量為 995.34M ALIENS。過去 24 小時內，ALIENS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALIENS 在過去一小時內波動了 +2.23%，過去7 天內波動了 +0.41%。過去一天，總交易量達到 $ 24.39K。

Aliens are real（ALIENS）市場資訊

市值 $ 265.33K$ 265.33K $ 265.33K 成交量（24H） $ 24.39K$ 24.39K $ 24.39K 完全稀釋市值 $ 265.33K$ 265.33K $ 265.33K 流通量 995.34M 995.34M 995.34M 總供應量 995,343,047.452407 995,343,047.452407 995,343,047.452407

Aliens are real 的目前市值為 $ 265.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.39K。ALIENS 的流通量為 995.34M，總供應量是 995343047.452407，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 265.33K。