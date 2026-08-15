Ali for fx protocol by Virtuals 今日價格

Ali for fx protocol by Virtuals (FX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FX。

Ali for fx protocol by Virtuals 目前市值在 $ 17,889.24 排名第 #-，流通供應量為 989.44M FX。過去 24 小時內，FX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00163882，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.19%。過去一天，總交易量達到 --。

Ali for fx protocol by Virtuals（FX）市場資訊

市值 $ 17.89K$ 17.89K $ 17.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.98K$ 17.98K $ 17.98K 流通量 989.44M 989.44M 989.44M 總供應量 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567 994,444,490.6525567

Ali for fx protocol by Virtuals 的目前市值為 $ 17.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FX 的流通量為 989.44M，總供應量是 994444490.6525567，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.98K。