Alea 價格 (ALEA)

USD

Alea (ALEA) 實時價格圖表

$1.25
$1.25$1.25
+5.20%(1D)

今天 Alea (ALEA) 的價格

今天 Alea (ALEA) 的實時價格爲 1.25 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ALEA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Alea 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.82K USD
- Alea 當天價格變化爲 +5.64%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Alea (ALEA) 價格表現 USD

今天內，Alea 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.066899
在過去30天內，Alea 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3744903750
在過去60天內，Alea 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3265807500
在過去90天內，Alea 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3471719361621248

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.066899+5.64%
30天$ -0.3744903750-29.95%
60天$ -0.3265807500-26.12%
90天$ -0.3471719361621248-21.73%

Alea (ALEA) 價格分析

Alea 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 8.24
$ 8.24$ 8.24

-0.53%

+5.64%

-14.60%

Alea (ALEA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

0.00
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什麼是Alea (ALEA)

Alea is the ultimate competitive, hero-based arena brawler that brings the thrill of ancient gladiatorial combat into the digital realm.

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Alea (ALEA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Alea (ALEA) 的其他問題

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ALEA 兌換爲當地貨幣

1 ALEA 兌換 AUD
A$1.9875
1 ALEA 兌換 GBP
1.0125
1 ALEA 兌換 EUR
1.2
1 ALEA 兌換 USD
$1.25
1 ALEA 兌換 MYR
RM5.55
1 ALEA 兌換 TRY
44.5625
1 ALEA 兌換 JPY
¥195.0875
1 ALEA 兌換 RUB
123.4375
1 ALEA 兌換 INR
108.15
1 ALEA 兌換 IDR
Rp20,491.8
1 ALEA 兌換 PHP
73.1125
1 ALEA 兌換 EGP
￡E.62.825
1 ALEA 兌換 BRL
R$7.525
1 ALEA 兌換 CAD
C$1.7875
1 ALEA 兌換 BDT
151.3625
1 ALEA 兌換 NGN
1,937.975
1 ALEA 兌換 UAH
52.6625
1 ALEA 兌換 VES
Bs68.75
1 ALEA 兌換 PKR
Rs346.6375
1 ALEA 兌換 KZT
651.375
1 ALEA 兌換 THB
฿42.3125
1 ALEA 兌換 TWD
NT$40.9625
1 ALEA 兌換 CHF
Fr1.125
1 ALEA 兌換 HKD
HK$9.725
1 ALEA 兌換 MAD
.د.م12.475