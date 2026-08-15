Albert the Monkey 今日價格

Albert the Monkey (ALBERT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.27%。目前 ALBERT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALBERT。

Albert the Monkey 目前市值在 $ 12,911.66 排名第 #-，流通供應量為 999.71M ALBERT。過去 24 小時內，ALBERT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALBERT 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -3.78%。過去一天，總交易量達到 --。

Albert the Monkey（ALBERT）市場資訊

市值 $ 12.91K$ 12.91K $ 12.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.91K$ 12.91K $ 12.91K 流通量 999.71M 999.71M 999.71M 總供應量 999,711,504.42721 999,711,504.42721 999,711,504.42721

Albert the Monkey 的目前市值為 $ 12.91K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ALBERT 的流通量為 999.71M，總供應量是 999711504.42721，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.91K。