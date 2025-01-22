Albemarle Meme Token 價格 (ALBEMARLE)
今天 Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) 的實時價格爲 0.00183412 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ALBEMARLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Albemarle Meme Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.91K USD
- Albemarle Meme Token 當天價格變化爲 +41.60%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Albemarle Meme Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00053888。
在過去30天內，Albemarle Meme Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007322650。
在過去60天內，Albemarle Meme Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006173624。
在過去90天內，Albemarle Meme Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002675945648061457。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00053888
|+41.60%
|30天
|$ +0.0007322650
|+39.92%
|60天
|$ -0.0006173624
|-33.65%
|90天
|$ -0.002675945648061457
|-59.33%
Albemarle Meme Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.06%
+41.60%
+105.91%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Albemarle is a meme token, made for entertainment and to celebrate the city of Albemarle, located in North Carolina, USA.
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|1 ALBEMARLE 兌換 AUD
A$0.0029162508
|1 ALBEMARLE 兌換 GBP
￡0.0014856372
|1 ALBEMARLE 兌換 EUR
€0.0017607552
|1 ALBEMARLE 兌換 USD
$0.00183412
|1 ALBEMARLE 兌換 MYR
RM0.0081434928
|1 ALBEMARLE 兌換 TRY
₺0.065386378
|1 ALBEMARLE 兌換 JPY
¥0.286214426
|1 ALBEMARLE 兌換 RUB
₽0.1811010088
|1 ALBEMARLE 兌換 INR
₹0.1586880624
|1 ALBEMARLE 兌換 IDR
Rp30.0675361728
|1 ALBEMARLE 兌換 PHP
₱0.1072776788
|1 ALBEMARLE 兌換 EGP
￡E.0.0921828712
|1 ALBEMARLE 兌換 BRL
R$0.0110414024
|1 ALBEMARLE 兌換 CAD
C$0.0026227916
|1 ALBEMARLE 兌換 BDT
৳0.2220935908
|1 ALBEMARLE 兌換 NGN
₦2.8435829656
|1 ALBEMARLE 兌換 UAH
₴0.0772714756
|1 ALBEMARLE 兌換 VES
Bs0.1008766
|1 ALBEMARLE 兌換 PKR
Rs0.5086198172
|1 ALBEMARLE 兌換 KZT
₸0.955759932
|1 ALBEMARLE 兌換 THB
฿0.062084962
|1 ALBEMARLE 兌換 TWD
NT$0.0601041124
|1 ALBEMARLE 兌換 CHF
Fr0.001650708
|1 ALBEMARLE 兌換 HKD
HK$0.0142694536
|1 ALBEMARLE 兌換 MAD
.د.م0.0183045176