Albemarle City 今日價格

Albemarle City (ALBEMARLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.35%。目前 ALBEMARLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALBEMARLE。

Albemarle City 目前市值在 $ 173,862 排名第 #-，流通供應量為 999.99M ALBEMARLE。過去 24 小時內，ALBEMARLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALBEMARLE 在過去一小時內波動了 +0.39%，過去7 天內波動了 -17.04%。過去一天，總交易量達到 $ 1.46K。

Albemarle City（ALBEMARLE）市場資訊

市值 $ 173.86K$ 173.86K $ 173.86K 成交量（24H） $ 1.46K$ 1.46K $ 1.46K 完全稀釋市值 $ 173.86K$ 173.86K $ 173.86K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,986,343.701842 999,986,343.701842 999,986,343.701842

Albemarle City 的目前市值為 $ 173.86K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.46K。ALBEMARLE 的流通量為 999.99M，總供應量是 999986343.701842，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 173.86K。