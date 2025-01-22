Aladdin rUSD 價格 (ARUSD)

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Aladdin rUSD (ARUSD) 實時價格圖表

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今天 Aladdin rUSD (ARUSD) 的價格

今天 Aladdin rUSD (ARUSD) 的實時價格爲 1.1 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ARUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aladdin rUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Aladdin rUSD 當天價格變化爲 +0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Aladdin rUSD (ARUSD) 價格表現 USD

今天內，Aladdin rUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Aladdin rUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0137392200
在過去60天內，Aladdin rUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0318336700
在過去90天內，Aladdin rUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0643466948834303

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.00%
30天$ +0.0137392200+1.25%
60天$ +0.0318336700+2.89%
90天$ +0.0643466948834303+6.21%

Aladdin rUSD (ARUSD) 價格分析

Aladdin rUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Aladdin rUSD (ARUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Aladdin rUSD (ARUSD)

rUSD is a stablecoin built by f(x) Protocol and backed by EtherFI’s eETH and Renzo’s reETH. arUSD is the tokenized version of rUSD EtherFi Stability Pool vaults from Convex Finance.

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Aladdin rUSD (ARUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aladdin rUSD (ARUSD) 的其他問題

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ARUSD 兌換爲當地貨幣

1 ARUSD 兌換 AUD
A$1.749
1 ARUSD 兌換 GBP
0.891
1 ARUSD 兌換 EUR
1.056
1 ARUSD 兌換 USD
$1.1
1 ARUSD 兌換 MYR
RM4.884
1 ARUSD 兌換 TRY
39.215
1 ARUSD 兌換 JPY
¥171.655
1 ARUSD 兌換 RUB
108.614
1 ARUSD 兌換 INR
95.172
1 ARUSD 兌換 IDR
Rp18,032.784
1 ARUSD 兌換 PHP
64.339
1 ARUSD 兌換 EGP
￡E.55.286
1 ARUSD 兌換 BRL
R$6.622
1 ARUSD 兌換 CAD
C$1.573
1 ARUSD 兌換 BDT
133.199
1 ARUSD 兌換 NGN
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1 ARUSD 兌換 UAH
46.343
1 ARUSD 兌換 VES
Bs60.5
1 ARUSD 兌換 PKR
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1 ARUSD 兌換 MAD
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