Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares 今日價格

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) 今日實時價格為 $ 0.618015，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WMKT 兌 USD 的匯率為 $ 0.618015 每 WMKT。

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares 目前市值在 $ 267,034 排名第 #-，流通供應量為 432.08K WMKT。過去 24 小時內，WMKT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.36，而歷史最低價為 $ 0.610857。

短期表現方面，WMKT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -49.74%。過去一天，總交易量達到 $ 24.72。

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares（WMKT）市場資訊

市值 $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K 成交量（24H） $ 24.72$ 24.72 $ 24.72 完全稀釋市值 $ 267.03K$ 267.03K $ 267.03K 流通量 432.08K 432.08K 432.08K 總供應量 432,084.0 432,084.0 432,084.0

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares 的目前市值為 $ 267.03K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.72。WMKT 的流通量為 432.08K，總供應量是 432084.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 267.03K。