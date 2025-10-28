AKIRA LABS（AKIRA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001482 $ 0.00002472 24H最低價 $ 0.00001482 24H最高價 $ 0.00002472 歷史最高 $ 0.00007822 最低價 $ 0.00001482 漲跌幅（1H） +74.54% 漲跌幅（1D） +77.18% 漲跌幅（7D） +72.94%

AKIRA LABS（AKIRA）目前實時價格為 $0.00002698。過去 24 小時內，AKIRA 的交易價格在 $ 0.00001482 至 $ 0.00002472 之間波動，市場活躍度顯著。AKIRA 的歷史最高價為 $ 0.00007822，歷史最低價為 $ 0.00001482。

從短期表現來看，AKIRA 在過去 1 小時內的價格變動為 +74.54%，過去 24 小時內變動為 +77.18%，過去 7 天內累計變動為 +72.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AKIRA LABS（AKIRA）市場資訊

市值 $ 26.43K$ 26.43K $ 26.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.46K$ 26.46K $ 26.46K 流通量 979.79M 979.79M 979.79M 總供應量 980,977,215.849798 980,977,215.849798 980,977,215.849798

AKIRA LABS 的目前市值為 $ 26.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AKIRA 的流通量為 979.79M，總供應量是 980977215.849798，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.46K。