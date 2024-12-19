Aki Network 圖標

Aki Network 價格 (AKI)

USD

Aki Network (AKI) 實時價格圖表

$0.01722205
$0.01722205$0.01722205
+311.00%(1D)

今天 Aki Network (AKI) 的價格

今天 Aki Network (AKI) 的實時價格爲 0.01722205 USD。目前其市值爲 $ 29.41M USD。AKI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aki Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.42M USD
- Aki Network 當天價格變化爲 +311.08%
- 其循環供應量爲 1.69B USD

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Aki Network (AKI) 價格表現 USD

今天內，Aki Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01303262
在過去30天內，Aki Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0961763005
在過去60天內，Aki Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0458831319
在過去90天內，Aki Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.007861295381380873

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01303262+311.08%
30天$ +0.0961763005+558.45%
60天$ +0.0458831319+266.42%
90天$ +0.007861295381380873+83.98%

Aki Network (AKI) 價格分析

Aki Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00397937
$ 0.00397937$ 0.00397937

$ 0.01721806
$ 0.01721806$ 0.01721806

$ 0.065411
$ 0.065411$ 0.065411

+49.85%

+311.08%

+361.68%

Aki Network (AKI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 29.41M
$ 29.41M$ 29.41M

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

1.69B
1.69B 1.69B

什麼是Aki Network (AKI)

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

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Aki Network (AKI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aki Network (AKI) 的其他問題

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AKI 兌換爲當地貨幣

1 AKI 兌換 AUD
A$0.02755528
1 AKI 兌換 GBP
0.0136054195
1 AKI 兌換 EUR
0.016533168
1 AKI 兌換 USD
$0.01722205
1 AKI 兌換 MYR
RM0.077499225
1 AKI 兌換 TRY
0.6039772935
1 AKI 兌換 JPY
¥2.703517409
1 AKI 兌換 RUB
1.780415529
1 AKI 兌換 INR
1.4650797935
1 AKI 兌換 IDR
Rp282.328643352
1 AKI 兌換 PHP
1.0166176115
1 AKI 兌換 EGP
￡E.0.8767745655
1 AKI 兌換 BRL
R$0.1086711355
1 AKI 兌換 CAD
C$0.0246275315
1 AKI 兌換 BDT
2.058034975
1 AKI 兌換 NGN
26.78373216
1 AKI 兌換 UAH
0.7228094385
1 AKI 兌換 VES
Bs0.8611025
1 AKI 兌換 PKR
Rs4.791863192
1 AKI 兌換 KZT
9.0024821965
1 AKI 兌換 THB
฿0.594160725
1 AKI 兌換 TWD
NT$0.561783271
1 AKI 兌換 CHF
Fr0.0153276245
1 AKI 兌換 HKD
HK$0.1338153285
1 AKI 兌換 MAD
.د.م0.171876059