Akasha 今日價格

Akasha (AKA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.30%。目前 AKA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AKA。

Akasha 目前市值在 $ 150,327 排名第 #-，流通供應量為 999.99M AKA。過去 24 小時內，AKA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.058342，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AKA 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 +10.36%。過去一天，總交易量達到 $ 2.95。

Akasha（AKA）市場資訊

市值 $ 150.33K$ 150.33K $ 150.33K 成交量（24H） $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 完全稀釋市值 $ 150.33K$ 150.33K $ 150.33K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

Akasha 的目前市值為 $ 150.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.95。AKA 的流通量為 999.99M，總供應量是 999993387.26，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 150.33K。