aixrp（AIXRP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00198245$ 0.00198245 $ 0.00198245 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.29% 漲跌幅（1D） +30.23% 漲跌幅（7D） +195.80% 漲跌幅（7D） +195.80%

aixrp（AIXRP）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，AIXRP 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。AIXRP 的歷史最高價為 $ 0.00198245，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AIXRP 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.29%，過去 24 小時內變動為 +30.23%，過去 7 天內累計變動為 +195.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

aixrp（AIXRP）市場資訊

市值 $ 78.30K$ 78.30K $ 78.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 266.50K$ 266.50K $ 266.50K 流通量 293.80M 293.80M 293.80M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

aixrp 的目前市值為 $ 78.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIXRP 的流通量為 293.80M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 266.50K。