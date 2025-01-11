aixCB by Virtuals 價格 (AIXCB)
今天 aixCB by Virtuals (AIXCB) 的實時價格爲 0.050899 USD。目前其市值爲 $ 50.32M USD。AIXCB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
aixCB by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.43M USD
- aixCB by Virtuals 當天價格變化爲 +19.27%
- 其循環供應量爲 993.51M USD
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今天內，aixCB by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00822532。
在過去30天內，aixCB by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，aixCB by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，aixCB by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00822532
|+19.27%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
aixCB by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.90%
+19.27%
-41.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
aixCB Capital is a community-backed, AI-driven venture capital initiative focused on funding and supporting early-stage AI, AI Agents, and Decentralized Science (DeSci) projects. By leveraging cutting-edge technology and a strong network of collaborators, aixCB Capital bridges the gap between visionary founders and the resources they need to succeed.Enabling community-driven governance for transparent and inclusive decision-making, ensuring alignment with stakeholder interests.
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|1 AIXCB 兌換 AUD
A$0.08245638
|1 AIXCB 兌換 GBP
￡0.04122819
|1 AIXCB 兌換 EUR
€0.04937203
|1 AIXCB 兌換 USD
$0.050899
|1 AIXCB 兌換 MYR
RM0.22853651
|1 AIXCB 兌換 TRY
₺1.80284258
|1 AIXCB 兌換 JPY
¥8.02524533
|1 AIXCB 兌換 RUB
₽5.17286537
|1 AIXCB 兌換 INR
₹4.38698481
|1 AIXCB 兌換 IDR
Rp834.40970256
|1 AIXCB 兌換 PHP
₱3.003041
|1 AIXCB 兌換 EGP
￡E.2.57192647
|1 AIXCB 兌換 BRL
R$0.31150188
|1 AIXCB 兌換 CAD
C$0.07329456
|1 AIXCB 兌換 BDT
৳6.20866002
|1 AIXCB 兌換 NGN
₦78.91279162
|1 AIXCB 兌換 UAH
₴2.15200972
|1 AIXCB 兌換 VES
Bs2.697647
|1 AIXCB 兌換 PKR
Rs14.17384453
|1 AIXCB 兌換 KZT
₸26.8594023
|1 AIXCB 兌換 THB
฿1.76517732
|1 AIXCB 兌換 TWD
NT$1.68526589
|1 AIXCB 兌換 CHF
Fr0.04631809
|1 AIXCB 兌換 HKD
HK$0.39599422
|1 AIXCB 兌換 MAD
.د.م0.51102596