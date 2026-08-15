AIxBET 今日價格

AIxBET ($AXB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 $AXB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $AXB。

AIxBET 目前市值在 $ 77,328 排名第 #-，流通供應量為 173.07M $AXB。過去 24 小時內，$AXB 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00623622，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$AXB 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +5.35%。過去一天，總交易量達到 $ 7.59。

AIxBET（$AXB）市場資訊

市值 $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K 成交量（24H） $ 7.59$ 7.59 $ 7.59 完全稀釋市值 $ 446.79K$ 446.79K $ 446.79K 流通量 173.07M 173.07M 173.07M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AIxBET 的目前市值為 $ 77.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.59。$AXB 的流通量為 173.07M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 446.79K。