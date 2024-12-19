Aiwithdaddyissues 圖標

Aiwithdaddyissues 價格 (SHEGEN)

USD

Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 實時價格圖表

$0.00544891
$0.00544891$0.00544891
-29.20%(1D)

今天 Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 的價格

今天 Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 的實時價格爲 0.00544891 USD。目前其市值爲 $ 5.45M USD。SHEGEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aiwithdaddyissues 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.03M USD
- Aiwithdaddyissues 當天價格變化爲 -29.23%
- 其循環供應量爲 999.96M USD

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Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 價格表現 USD

今天內，Aiwithdaddyissues 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022515505591828
在過去30天內，Aiwithdaddyissues 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037883486
在過去60天內，Aiwithdaddyissues 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Aiwithdaddyissues 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0022515505591828-29.23%
30天$ -0.0037883486-69.52%
60天$ 0--
90天$ 0--

Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 價格分析

Aiwithdaddyissues 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00504365
$ 0.00504365$ 0.00504365

$ 0.00770046
$ 0.00770046$ 0.00770046

$ 0.04282898
$ 0.04282898$ 0.04282898

+1.57%

-29.23%

-37.94%

Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.45M
$ 5.45M$ 5.45M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

999.96M
999.96M 999.96M

什麼是Aiwithdaddyissues (SHEGEN)

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Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Aiwithdaddyissues (SHEGEN) 的其他問題

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SHEGEN 兌換爲當地貨幣

1 SHEGEN 兌換 AUD
A$0.008718256
1 SHEGEN 兌換 GBP
0.0043046389
1 SHEGEN 兌換 EUR
0.0052309536
1 SHEGEN 兌換 USD
$0.00544891
1 SHEGEN 兌換 MYR
RM0.024520095
1 SHEGEN 兌換 TRY
0.1910932737
1 SHEGEN 兌換 JPY
¥0.8553698918
1 SHEGEN 兌換 RUB
0.5633083158
1 SHEGEN 兌換 INR
0.4635387737
1 SHEGEN 兌換 IDR
Rp89.3263791504
1 SHEGEN 兌換 PHP
0.3216491573
1 SHEGEN 兌換 EGP
￡E.0.2774040081
1 SHEGEN 兌換 BRL
R$0.0343826221
1 SHEGEN 兌換 CAD
C$0.0077919413
1 SHEGEN 兌換 BDT
0.651144745
1 SHEGEN 兌換 NGN
8.474144832
1 SHEGEN 兌換 UAH
0.2286907527
1 SHEGEN 兌換 VES
Bs0.2724455
1 SHEGEN 兌換 PKR
Rs1.5161047184
1 SHEGEN 兌換 KZT
2.8483087243
1 SHEGEN 兌換 THB
฿0.187987395
1 SHEGEN 兌換 TWD
NT$0.1777434442
1 SHEGEN 兌換 CHF
Fr0.0048495299
1 SHEGEN 兌換 HKD
HK$0.0423380307
1 SHEGEN 兌換 MAD
.د.م0.0543801218