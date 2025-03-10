今天 AIVeronica by Virtuals (AIV) 的價格

今天 AIVeronica by Virtuals (AIV) 的實時價格爲 0.00251049 USD。目前其市值爲 $ 2.51M USD。AIV 兌換 USD 的價格爲實時更新。

AIVeronica by Virtuals 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 17.46K USD

- AIVeronica by Virtuals 當天價格變化爲 -10.22%

- 其循環供應量爲 1.00B USD

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