AIVeronica by Virtuals 圖標

AIVeronica by Virtuals 價格 (AIV)

USD

AIVeronica by Virtuals (AIV) 實時價格圖表

$0.00251049
$0.00251049$0.00251049
-10.20%(1D)

今天 AIVeronica by Virtuals (AIV) 的價格

今天 AIVeronica by Virtuals (AIV) 的實時價格爲 0.00251049 USD。目前其市值爲 $ 2.51M USD。AIV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AIVeronica by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.46K USD
- AIVeronica by Virtuals 當天價格變化爲 -10.22%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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AIVeronica by Virtuals (AIV) 價格表現 USD

今天內，AIVeronica by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000285793419297219
在過去30天內，AIVeronica by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，AIVeronica by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，AIVeronica by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000285793419297219-10.22%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

AIVeronica by Virtuals (AIV) 價格分析

AIVeronica by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00251998
$ 0.00251998$ 0.00251998

$ 0.00287738
$ 0.00287738$ 0.00287738

$ 0.00369848
$ 0.00369848$ 0.00369848

-0.94%

-10.22%

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AIVeronica by Virtuals (AIV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

$ 17.46K
$ 17.46K$ 17.46K

1.00B
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什麼是AIVeronica by Virtuals (AIV)

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

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AIVeronica by Virtuals (AIV) 資源

官網

大家還在問：關於 AIVeronica by Virtuals (AIV) 的其他問題

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AIV 兌換爲當地貨幣

1 AIV 兌換 AUD
A$0.0039665742
1 AIV 兌換 GBP
0.0019330773
1 AIV 兌換 EUR
0.0023096508
1 AIV 兌換 USD
$0.00251049
1 AIV 兌換 MYR
RM0.0110712609
1 AIV 兌換 TRY
0.091632885
1 AIV 兌換 JPY
¥0.3703223799
1 AIV 兌換 RUB
0.2232829806
1 AIV 兌換 INR
0.2187389937
1 AIV 兌換 IDR
Rp41.1555671856
1 AIV 兌換 PHP
0.143851077
1 AIV 兌換 EGP
￡E.0.1270810038
1 AIV 兌換 BRL
R$0.0145106322
1 AIV 兌換 CAD
C$0.0035900007
1 AIV 兌換 BDT
0.3053508987
1 AIV 兌換 NGN
3.8037689235
1 AIV 兌換 UAH
0.1035828174
1 AIV 兌換 VES
Bs0.16067136
1 AIV 兌換 PKR
Rs0.7035899274
1 AIV 兌換 KZT
1.233654786
1 AIV 兌換 THB
฿0.0846286179
1 AIV 兌換 TWD
NT$0.0824444916
1 AIV 兌換 CHF
Fr0.0021841263
1 AIV 兌換 HKD
HK$0.0195065073
1 AIV 兌換 MAD
.د.م0.0244270677
1 AIV 兌換 MXN
$0.0508625274