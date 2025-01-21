AITA 圖標

AITA 價格 (AITA)

USD

AITA (AITA) 實時價格圖表

$0.00077205
$0.00077205$0.00077205
-4.90%(1D)

今天 AITA (AITA) 的價格

今天 AITA (AITA) 的實時價格爲 0.00077205 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AITA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AITA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.76K USD
- AITA 當天價格變化爲 -4.93%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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AITA (AITA) 價格表現 USD

今天內，AITA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，AITA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0078970163
在過去60天內，AITA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000394033
在過去90天內，AITA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005973921041752021

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-4.93%
30天$ +0.0078970163+1,022.86%
60天$ -0.0000394033-5.10%
90天$ -0.0005973921041752021-43.62%

AITA (AITA) 價格分析

AITA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00075074
$ 0.00075074$ 0.00075074

$ 0.00081364
$ 0.00081364$ 0.00081364

$ 0.03079772
$ 0.03079772$ 0.03079772

-0.18%

-4.93%

-1.79%

AITA (AITA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.76K
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什麼是AITA (AITA)

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AITA (AITA) 資源

官網

大家還在問：關於 AITA (AITA) 的其他問題

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AITA 兌換爲當地貨幣

1 AITA 兌換 AUD
A$0.00123528
1 AITA 兌換 GBP
0.0006253605
1 AITA 兌換 EUR
0.000741168
1 AITA 兌換 USD
$0.00077205
1 AITA 兌換 MYR
RM0.0034510635
1 AITA 兌換 TRY
0.027500421
1 AITA 兌換 JPY
¥0.120177303
1 AITA 兌換 RUB
0.077436615
1 AITA 兌換 INR
0.0668054865
1 AITA 兌換 IDR
Rp12.656555352
1 AITA 兌換 PHP
0.0451108815
1 AITA 兌換 EGP
￡E.0.038818674
1 AITA 兌換 BRL
R$0.0046554615
1 AITA 兌換 CAD
C$0.001111752
1 AITA 兌換 BDT
0.0941360565
1 AITA 兌換 NGN
1.1988315195
1 AITA 兌換 UAH
0.0326036715
1 AITA 兌換 VES
Bs0.0416907
1 AITA 兌換 PKR
Rs0.215293863
1 AITA 兌換 KZT
0.409572525
1 AITA 兌換 THB
฿0.0263037435
1 AITA 兌換 TWD
NT$0.0252691965
1 AITA 兌換 CHF
Fr0.000694845
1 AITA 兌換 HKD
HK$0.006006549
1 AITA 兌換 MAD
.د.م0.007735941