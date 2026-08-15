AISI SPACE 今日價格

AISI SPACE (AISI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.99%。目前 AISI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AISI。

AISI SPACE 目前市值在 $ 75,729 排名第 #-，流通供應量為 999.93M AISI。過去 24 小時內，AISI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00141572，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AISI 在過去一小時內波動了 +0.41%，過去7 天內波動了 +146.81%。過去一天，總交易量達到 --。

AISI SPACE（AISI）市場資訊

市值 $ 75.73K$ 75.73K $ 75.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 75.73K$ 75.73K $ 75.73K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 總供應量 999,934,819.001553 999,934,819.001553 999,934,819.001553

AISI SPACE 的目前市值為 $ 75.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AISI 的流通量為 999.93M，總供應量是 999934819.001553，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 75.73K。