AiShiba 今日價格

AiShiba (SHIBAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.84%。目前 SHIBAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SHIBAI。

AiShiba 目前市值在 $ 24,173 排名第 #-，流通供應量為 210,000.00T SHIBAI。過去 24 小時內，SHIBAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SHIBAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.90%。過去一天，總交易量達到 --。

AiShiba（SHIBAI）市場資訊

市值 $ 24.17K$ 24.17K $ 24.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.17K$ 24.17K $ 24.17K 流通量 210,000.00T 210,000.00T 210,000.00T 總供應量 2.1e+17 2.1e+17 2.1e+17

AiShiba 的目前市值為 $ 24.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SHIBAI 的流通量為 210,000.00T，總供應量是 2.1e+17，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.17K。