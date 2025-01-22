Airpuff 圖標

Airpuff 價格 (APUFF)

USD

Airpuff (APUFF) 實時價格圖表

$0.00471981
$0.00471981$0.00471981
+15.00%(1D)

今天 Airpuff (APUFF) 的價格

今天 Airpuff (APUFF) 的實時價格爲 0.00471981 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。APUFF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Airpuff 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 67.23K USD
- Airpuff 當天價格變化爲 +15.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 APUFF兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 APUFF 價格信息的首選平臺。

Airpuff (APUFF) 價格表現 USD

今天內，Airpuff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00061703
在過去30天內，Airpuff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005564778
在過去60天內，Airpuff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000653906
在過去90天內，Airpuff 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000743745225991169

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00061703+15.04%
30天$ +0.0005564778+11.79%
60天$ -0.0000653906-1.38%
90天$ +0.000743745225991169+18.71%

Airpuff (APUFF) 價格分析

Airpuff 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00407478
$ 0.00407478$ 0.00407478

$ 0.00478903
$ 0.00478903$ 0.00478903

$ 0.070533
$ 0.070533$ 0.070533

+12.55%

+15.04%

+5.45%

Airpuff (APUFF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.23K
$ 67.23K$ 67.23K

0.00
0.00 0.00

什麼是Airpuff (APUFF)

AirPuff is the first AI-driven AirdropFi Project that enables users to perform leverage farming up to 15x leverage on their airdrops in different sectors and optimizes the potential return of airdrop by leveraging AI-driven approach.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Airpuff (APUFF) 資源

官網

大家還在問：關於 Airpuff (APUFF) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

APUFF 兌換爲當地貨幣

1 APUFF 兌換 AUD
A$0.0075044979
1 APUFF 兌換 GBP
0.0038230461
1 APUFF 兌換 EUR
0.0045310176
1 APUFF 兌換 USD
$0.00471981
1 APUFF 兌換 MYR
RM0.0209559564
1 APUFF 兌換 TRY
0.1682612265
1 APUFF 兌換 JPY
¥0.7365263505
1 APUFF 兌換 RUB
0.4660340394
1 APUFF 兌換 INR
0.4083579612
1 APUFF 兌換 IDR
Rp77.3739220464
1 APUFF 兌換 PHP
0.2760616869
1 APUFF 兌換 EGP
￡E.0.2372176506
1 APUFF 兌換 BRL
R$0.0284132562
1 APUFF 兌換 CAD
C$0.0067493283
1 APUFF 兌換 BDT
0.5715217929
1 APUFF 兌換 NGN
7.3174990278
1 APUFF 兌換 UAH
0.1988455953
1 APUFF 兌換 VES
Bs0.25958955
1 APUFF 兌換 PKR
Rs1.3088505111
1 APUFF 兌換 KZT
2.459492991
1 APUFF 兌換 THB
฿0.1597655685
1 APUFF 兌換 TWD
NT$0.1546681737
1 APUFF 兌換 CHF
Fr0.004247829
1 APUFF 兌換 HKD
HK$0.0367201218
1 APUFF 兌換 MAD
.د.م0.0471037038