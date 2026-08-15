aiRight 是什麼？

aiRight 是全球首個整合 AI、NFT 與 DeFi 的完整系統。使用者可生成 AI NFT，透過版權發行保護其原創性，交易並將獨特藝術作品代幣化，同時從鏈上貢獻者的全面版稅機制中獲益。

aiRight 的當前交易價格是多少？

aiRight（AIRI）目前的價格為 NT$ TWD，反映過去 24 小時內價格波動了 --%。此價格代表主要交易所最新的聚合市場匯率，並根據實時市場活動持續更新。

今天有哪些因素影響了 aiRight 的價格走勢？

過去 24 小時內的價格走勢是由市場情緒、流動性波動以及 Artificial Intelligence (AI),NFT,BNB Chain Ecosystem,Telegram Apps,AI Agents,Oraichain Ecosystem,AI Applications 行業整體表現共同塑造的。更廣泛的經濟趨勢和 -- 上的鏈上活動也可能促進短期波動。

對 AIRI 的交易興趣有多強烈？

投資者在過去 24 小時內創造了 NT$-- 的交易量，顯示出積極參與。更高的交易量通常意味著更高的信心和更好的價格發現。

aiRight 在全球加密貨幣市場中的位置如何？

它目前在全球市場排名 #9345，市值達 NT$479295.9206718964704000，位居其行業內較成熟的資產之列。

流通供應量對 AIRI 有何意義？

目前有 1356923817.0 個代幣在流通，供應量水平對於決定稀缺性、長期通膨以及市場估值發揮著重要作用。

今天的價格與 aiRight 最近的表現相比如何？

過去 24 小時內 NT$0E-15 至 NT$0E-15 的價格區間突顯了其盤中波動性，有助於交易員評估短期價格機會。

與類似資產相比，aiRight 的表現如何？

與其他 Artificial Intelligence (AI),NFT,BNB Chain Ecosystem,Telegram Apps,AI Agents,Oraichain Ecosystem,AI Applications 代幣相比，AIRI 維持著具有競爭力的表現，這得益於穩定的交易量以及零售和機構參與者的持續興趣。