AIRian 價格 (AIR)
今天 AIRian (AIR) 的實時價格爲 0.04583542 USD。目前其市值爲 $ 3.19M USD。AIR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AIRian 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 442.20K USD
- AIRian 當天價格變化爲 +0.76%
- 其循環供應量爲 69.50M USD
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今天內，AIRian 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00034755。
在過去30天內，AIRian 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028952630。
在過去60天內，AIRian 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0072122675。
在過去90天內，AIRian 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03714003715385757。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00034755
|+0.76%
|30天
|$ -0.0028952630
|-6.31%
|60天
|$ -0.0072122675
|-15.73%
|90天
|$ -0.03714003715385757
|-44.76%
AIRian 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.23%
+0.76%
+1.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AIR 兌換 AUD
A$0.073336672
|1 AIR 兌換 GBP
￡0.0362099818
|1 AIR 兌換 EUR
€0.0440020032
|1 AIR 兌換 USD
$0.04583542
|1 AIR 兌換 MYR
RM0.20625939
|1 AIR 兌換 TRY
₺1.6074481794
|1 AIR 兌換 JPY
¥7.1952442316
|1 AIR 兌換 RUB
₽4.7384657196
|1 AIR 兌換 INR
₹3.8992191794
|1 AIR 兌換 IDR
Rp751.4002076448
|1 AIR 兌換 PHP
₱2.7056648426
|1 AIR 兌換 EGP
￡E.2.3334812322
|1 AIR 兌換 BRL
R$0.2892215002
|1 AIR 兌換 CAD
C$0.0655446506
|1 AIR 兌換 BDT
৳5.47733269
|1 AIR 兌換 NGN
₦71.283245184
|1 AIR 兌換 UAH
₴1.9237125774
|1 AIR 兌換 VES
Bs2.291771
|1 AIR 兌換 PKR
Rs12.7532472608
|1 AIR 兌換 KZT
₸23.9595490966
|1 AIR 兌換 THB
฿1.58132199
|1 AIR 兌換 TWD
NT$1.4951514004
|1 AIR 兌換 CHF
Fr0.0407935238
|1 AIR 兌換 HKD
HK$0.3561412134
|1 AIR 兌換 MAD
.د.م0.4574374916