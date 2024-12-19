AIRian 價格 (AIR)

USD

AIRian (AIR) 實時價格圖表

$0.04583542
$0.04583542$0.04583542
+0.70%(1D)

今天 AIRian (AIR) 的價格

今天 AIRian (AIR) 的實時價格爲 0.04583542 USD。目前其市值爲 $ 3.19M USD。AIR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AIRian 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 442.20K USD
- AIRian 當天價格變化爲 +0.76%
- 其循環供應量爲 69.50M USD

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AIRian (AIR) 價格表現 USD

今天內，AIRian 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00034755
在過去30天內，AIRian 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028952630
在過去60天內，AIRian 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0072122675
在過去90天內，AIRian 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03714003715385757

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00034755+0.76%
30天$ -0.0028952630-6.31%
60天$ -0.0072122675-15.73%
90天$ -0.03714003715385757-44.76%

AIRian (AIR) 價格分析

AIRian 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04470899
$ 0.04470899$ 0.04470899

$ 0.04604223
$ 0.04604223$ 0.04604223

$ 0.116475
$ 0.116475$ 0.116475

+0.23%

+0.76%

+1.86%

AIRian (AIR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

$ 442.20K
$ 442.20K$ 442.20K

69.50M
69.50M 69.50M

什麼是AIRian (AIR)

Building the world's largest community by onboarding over 20 running and marathon event IPs onto Web3 through DePin/Sport-AI/Social-Fi

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AIRian (AIR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 AIRian (AIR) 的其他問題

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AIR 兌換爲當地貨幣

1 AIR 兌換 AUD
A$0.073336672
1 AIR 兌換 GBP
0.0362099818
1 AIR 兌換 EUR
0.0440020032
1 AIR 兌換 USD
$0.04583542
1 AIR 兌換 MYR
RM0.20625939
1 AIR 兌換 TRY
1.6074481794
1 AIR 兌換 JPY
¥7.1952442316
1 AIR 兌換 RUB
4.7384657196
1 AIR 兌換 INR
3.8992191794
1 AIR 兌換 IDR
Rp751.4002076448
1 AIR 兌換 PHP
2.7056648426
1 AIR 兌換 EGP
￡E.2.3334812322
1 AIR 兌換 BRL
R$0.2892215002
1 AIR 兌換 CAD
C$0.0655446506
1 AIR 兌換 BDT
5.47733269
1 AIR 兌換 NGN
71.283245184
1 AIR 兌換 UAH
1.9237125774
1 AIR 兌換 VES
Bs2.291771
1 AIR 兌換 PKR
Rs12.7532472608
1 AIR 兌換 KZT
23.9595490966
1 AIR 兌換 THB
฿1.58132199
1 AIR 兌換 TWD
NT$1.4951514004
1 AIR 兌換 CHF
Fr0.0407935238
1 AIR 兌換 HKD
HK$0.3561412134
1 AIR 兌換 MAD
.د.م0.4574374916