AIRENE by Virtuals 價格 (AIRENE)
今天 AIRENE by Virtuals (AIRENE) 的實時價格爲 0.00192121 USD。目前其市值爲 $ 1.90M USD。AIRENE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AIRENE by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.08K USD
- AIRENE by Virtuals 當天價格變化爲 -11.74%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，AIRENE by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00025556111673767。
在過去30天內，AIRENE by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009057848。
在過去60天內，AIRENE by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，AIRENE by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00025556111673767
|-11.74%
|30天
|$ -0.0009057848
|-47.14%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
AIRENE by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.66%
-11.74%
+13.84%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.
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|1 AIRENE 兌換 AUD
A$0.003073936
|1 AIRENE 兌換 GBP
￡0.0015177559
|1 AIRENE 兌換 EUR
€0.0018443616
|1 AIRENE 兌換 USD
$0.00192121
|1 AIRENE 兌換 MYR
RM0.008645445
|1 AIRENE 兌換 TRY
₺0.0673768347
|1 AIRENE 兌換 JPY
¥0.3015915458
|1 AIRENE 兌換 RUB
₽0.1986146898
|1 AIRENE 兌換 INR
₹0.1634373347
|1 AIRENE 兌換 IDR
Rp31.4952408624
|1 AIRENE 兌換 PHP
₱0.1134090263
|1 AIRENE 兌換 EGP
￡E.0.0978088011
|1 AIRENE 兌換 BRL
R$0.0121228351
|1 AIRENE 兌換 CAD
C$0.0027473303
|1 AIRENE 兌換 BDT
৳0.229584595
|1 AIRENE 兌換 NGN
₦2.987865792
|1 AIRENE 兌換 UAH
₴0.0806331837
|1 AIRENE 兌換 VES
Bs0.0960605
|1 AIRENE 兌換 PKR
Rs0.5345574704
|1 AIRENE 兌換 KZT
₸1.0042741033
|1 AIRENE 兌換 THB
฿0.066281745
|1 AIRENE 兌換 TWD
NT$0.0626698702
|1 AIRENE 兌換 CHF
Fr0.0017098769
|1 AIRENE 兌換 HKD
HK$0.0149278017
|1 AIRENE 兌換 MAD
.د.م0.0191736758