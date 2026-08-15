Airdrops Quest 今日價格

Airdrops Quest (DROP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.27%。目前 DROP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DROP。

Airdrops Quest 目前市值在 $ 545,488 排名第 #-，流通供應量為 995.44M DROP。過去 24 小時內，DROP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00174015，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DROP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.97%。過去一天，總交易量達到 $ 4.93。

Airdrops Quest（DROP）市場資訊

市值 $ 545.49K$ 545.49K $ 545.49K 成交量（24H） $ 4.93$ 4.93 $ 4.93 完全稀釋市值 $ 545.49K$ 545.49K $ 545.49K 流通量 995.44M 995.44M 995.44M 總供應量 995,435,933.798984 995,435,933.798984 995,435,933.798984

Airdrops Quest 的目前市值為 $ 545.49K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.93。DROP 的流通量為 995.44M，總供應量是 995435933.798984，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 545.49K。