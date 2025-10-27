Aircoin（AIRCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00131868
24H最高價 $ 0.00143642
歷史最高 $ 0.00257008
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） +1.79%
漲跌幅（1D） -2.99%
漲跌幅（7D） -19.73%

Aircoin（AIRCOIN）目前實時價格為 $0.00135054。過去 24 小時內，AIRCOIN 的交易價格在 $ 0.00131868 至 $ 0.00143642 之間波動，市場活躍度顯著。AIRCOIN 的歷史最高價為 $ 0.00257008，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AIRCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.79%，過去 24 小時內變動為 -2.99%，過去 7 天內累計變動為 -19.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Aircoin（AIRCOIN）市場資訊

市值 $ 1.35M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 1.35M
流通量 998.50M
總供應量 998,501,329.043982

Aircoin 的目前市值為 $ 1.35M, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIRCOIN 的流通量為 998.50M，總供應量是 998501329.043982，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.35M。