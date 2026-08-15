AIPad 今日價格

AIPad (AIPAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.40%。目前 AIPAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AIPAD。

AIPad 目前市值在 $ 87,462 排名第 #-，流通供應量為 192.52M AIPAD。過去 24 小時內，AIPAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.862302，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AIPAD 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -83.87%。過去一天，總交易量達到 $ 72.46。

AIPad（AIPAD）市場資訊

市值 $ 87.46K$ 87.46K $ 87.46K 成交量（24H） $ 72.46$ 72.46 $ 72.46 完全稀釋市值 $ 88.66K$ 88.66K $ 88.66K 流通量 192.52M 192.52M 192.52M 總供應量 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

AIPad 的目前市值為 $ 87.46K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 72.46。AIPAD 的流通量為 192.52M，總供應量是 199049334.2921128，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 88.66K。