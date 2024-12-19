AIOZ Network 價格 (AIOZ)
今天 AIOZ Network (AIOZ) 的實時價格爲 1.079 USD。目前其市值爲 $ 1.22B USD。AIOZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AIOZ Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.23M USD
- AIOZ Network 當天價格變化爲 -4.20%
- 其循環供應量爲 1.13B USD
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今天內，AIOZ Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.047353254805706。
在過去30天內，AIOZ Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3393276965。
在過去60天內，AIOZ Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.2543881051。
在過去90天內，AIOZ Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6438527986978059。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.047353254805706
|-4.20%
|30天
|$ +0.3393276965
|+31.45%
|60天
|$ +1.2543881051
|+116.25%
|90天
|$ +0.6438527986978059
|+147.96%
AIOZ Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.94%
-4.20%
-7.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
AIOZ Network is a DePIN for Web3 AI, Storage and Streaming. AIOZ empowers a faster, secure and decentralized future. Powered by a global network of DePINs, AIOZ rewards you for sharing your computational resources for storing, transcoding, and streaming digital media content and powering decentralized AI computation.
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|1 AIOZ 兌換 AUD
A$1.7264
|1 AIOZ 兌換 GBP
￡0.85241
|1 AIOZ 兌換 EUR
€1.03584
|1 AIOZ 兌換 USD
$1.079
|1 AIOZ 兌換 MYR
RM4.8555
|1 AIOZ 兌換 TRY
₺37.84053
|1 AIOZ 兌換 JPY
¥169.38142
|1 AIOZ 兌換 RUB
₽111.54702
|1 AIOZ 兌換 INR
₹91.79053
|1 AIOZ 兌換 IDR
Rp17,688.52176
|1 AIOZ 兌換 PHP
₱63.69337
|1 AIOZ 兌換 EGP
￡E.54.93189
|1 AIOZ 兌換 BRL
R$6.80849
|1 AIOZ 兌換 CAD
C$1.54297
|1 AIOZ 兌換 BDT
৳128.9405
|1 AIOZ 兌換 NGN
₦1,678.0608
|1 AIOZ 兌換 UAH
₴45.28563
|1 AIOZ 兌換 VES
Bs53.95
|1 AIOZ 兌換 PKR
Rs300.22096
|1 AIOZ 兌換 KZT
₸564.02567
|1 AIOZ 兌換 THB
฿37.2255
|1 AIOZ 兌換 TWD
NT$35.19698
|1 AIOZ 兌換 CHF
Fr0.96031
|1 AIOZ 兌換 HKD
HK$8.38383
|1 AIOZ 兌換 MAD
.د.م10.76842