AIOZ Network 圖標

AIOZ Network 價格 (AIOZ)

USD

AIOZ Network (AIOZ) 實時價格圖表

$1.079
$1.079$1.079
-4.20%(1D)

今天 AIOZ Network (AIOZ) 的價格

今天 AIOZ Network (AIOZ) 的實時價格爲 1.079 USD。目前其市值爲 $ 1.22B USD。AIOZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AIOZ Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.23M USD
- AIOZ Network 當天價格變化爲 -4.20%
- 其循環供應量爲 1.13B USD

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AIOZ Network (AIOZ) 價格表現 USD

今天內，AIOZ Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.047353254805706
在過去30天內，AIOZ Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3393276965
在過去60天內，AIOZ Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.2543881051
在過去90天內，AIOZ Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6438527986978059

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.047353254805706-4.20%
30天$ +0.3393276965+31.45%
60天$ +1.2543881051+116.25%
90天$ +0.6438527986978059+147.96%

AIOZ Network (AIOZ) 價格分析

AIOZ Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.981653
$ 0.981653$ 0.981653

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 2.65
$ 2.65$ 2.65

+0.94%

-4.20%

-7.49%

AIOZ Network (AIOZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B

$ 44.23M
$ 44.23M$ 44.23M

1.13B
1.13B 1.13B

什麼是AIOZ Network (AIOZ)

AIOZ Network is a DePIN for Web3 AI, Storage and Streaming. AIOZ empowers a faster, secure and decentralized future. Powered by a global network of DePINs, AIOZ rewards you for sharing your computational resources for storing, transcoding, and streaming digital media content and powering decentralized AI computation.

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AIOZ Network (AIOZ) 資源

官網

大家還在問：關於 AIOZ Network (AIOZ) 的其他問題

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AIOZ 兌換爲當地貨幣

1 AIOZ 兌換 AUD
A$1.7264
1 AIOZ 兌換 GBP
0.85241
1 AIOZ 兌換 EUR
1.03584
1 AIOZ 兌換 USD
$1.079
1 AIOZ 兌換 MYR
RM4.8555
1 AIOZ 兌換 TRY
37.84053
1 AIOZ 兌換 JPY
¥169.38142
1 AIOZ 兌換 RUB
111.54702
1 AIOZ 兌換 INR
91.79053
1 AIOZ 兌換 IDR
Rp17,688.52176
1 AIOZ 兌換 PHP
63.69337
1 AIOZ 兌換 EGP
￡E.54.93189
1 AIOZ 兌換 BRL
R$6.80849
1 AIOZ 兌換 CAD
C$1.54297
1 AIOZ 兌換 BDT
128.9405
1 AIOZ 兌換 NGN
1,678.0608
1 AIOZ 兌換 UAH
45.28563
1 AIOZ 兌換 VES
Bs53.95
1 AIOZ 兌換 PKR
Rs300.22096
1 AIOZ 兌換 KZT
564.02567
1 AIOZ 兌換 THB
฿37.2255
1 AIOZ 兌換 TWD
NT$35.19698
1 AIOZ 兌換 CHF
Fr0.96031
1 AIOZ 兌換 HKD
HK$8.38383
1 AIOZ 兌換 MAD
.د.م10.76842