AIOS Foundation 價格 (AIOS)
今天 AIOS Foundation (AIOS) 的實時價格爲 0.00275124 USD。目前其市值爲 $ 918.35K USD。AIOS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AIOS Foundation 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- AIOS Foundation 當天價格變化爲 +11.10%
- 其循環供應量爲 333.79M USD
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今天內，AIOS Foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00027485。
在過去30天內，AIOS Foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002072817。
在過去60天內，AIOS Foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0027640464。
在過去90天內，AIOS Foundation 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000295444392023204。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00027485
|+11.10%
|30天
|$ -0.0002072817
|-7.53%
|60天
|$ +0.0027640464
|+100.47%
|90天
|$ -0.000295444392023204
|-9.69%
AIOS Foundation 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.34%
+11.10%
-13.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 AIOS 兌換 VND
₫72.3988806
|1 AIOS 兌換 AUD
A$0.0042369096
|1 AIOS 兌換 GBP
￡0.0020084052
|1 AIOS 兌換 EUR
€0.0023935788
|1 AIOS 兌換 USD
$0.00275124
|1 AIOS 兌換 MYR
RM0.0116652576
|1 AIOS 兌換 TRY
₺0.1076285088
|1 AIOS 兌換 JPY
¥0.3958484112
|1 AIOS 兌換 RUB
₽0.2172654228
|1 AIOS 兌換 INR
₹0.2357537556
|1 AIOS 兌換 IDR
Rp45.1022878656
|1 AIOS 兌換 KRW
₩3.7895854884
|1 AIOS 兌換 PHP
₱0.153244068
|1 AIOS 兌換 EGP
￡E.0.1366265784
|1 AIOS 兌換 BRL
R$0.0154894812
|1 AIOS 兌換 CAD
C$0.0037691988
|1 AIOS 兌換 BDT
৳0.3363115776
|1 AIOS 兌換 NGN
₦4.3532045148
|1 AIOS 兌換 UAH
₴0.114314022
|1 AIOS 兌換 VES
Bs0.26411904
|1 AIOS 兌換 PKR
Rs0.7738962996
|1 AIOS 兌換 KZT
₸1.4094327396
|1 AIOS 兌換 THB
฿0.0898004736
|1 AIOS 兌換 TWD
NT$0.0825372
|1 AIOS 兌換 AED
د.إ0.0100970508
|1 AIOS 兌換 CHF
Fr0.0022560168
|1 AIOS 兌換 HKD
HK$0.0215697216
|1 AIOS 兌換 MAD
.د.م0.0252838956
|1 AIOS 兌換 MXN
$0.05296137