Aimonica Brands 今日價格

Aimonica Brands (AIMONICA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.45%。目前 AIMONICA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AIMONICA。

Aimonica Brands 目前市值在 $ 37,442 排名第 #-，流通供應量為 999.89M AIMONICA。過去 24 小時內，AIMONICA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.091561，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AIMONICA 在過去一小時內波動了 +0.44%，過去7 天內波動了 +1.26%。過去一天，總交易量達到 --。

Aimonica Brands（AIMONICA）市場資訊

市值 $ 37.44K$ 37.44K $ 37.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.44K$ 37.44K $ 37.44K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,889,337.848125 999,889,337.848125 999,889,337.848125

Aimonica Brands 的目前市值為 $ 37.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIMONICA 的流通量為 999.89M，總供應量是 999889337.848125，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.44K。