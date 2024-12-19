Aimbot AI 價格 (AIMBOT)
今天 Aimbot AI (AIMBOT) 的實時價格爲 0.864025 USD。目前其市值爲 $ 864.03K USD。AIMBOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aimbot AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.57K USD
- Aimbot AI 當天價格變化爲 -7.76%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，Aimbot AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07275884140993819。
在過去30天內，Aimbot AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3356998060。
在過去60天內，Aimbot AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0589888876。
在過去90天內，Aimbot AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.370491973838205。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.07275884140993819
|-7.76%
|30天
|$ +0.3356998060
|+38.85%
|60天
|$ -0.0589888876
|-6.82%
|90天
|$ -0.370491973838205
|-30.01%
Aimbot AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.97%
-7.76%
+28.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape.
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|1 AIMBOT 兌換 AUD
A$1.37379975
|1 AIMBOT 兌換 GBP
￡0.68257975
|1 AIMBOT 兌換 EUR
€0.829464
|1 AIMBOT 兌換 USD
$0.864025
|1 AIMBOT 兌換 MYR
RM3.8881125
|1 AIMBOT 兌換 TRY
₺30.3272775
|1 AIMBOT 兌換 JPY
¥135.9111325
|1 AIMBOT 兌換 RUB
₽88.98593475
|1 AIMBOT 兌換 INR
₹73.5285275
|1 AIMBOT 兌換 IDR
Rp14,164.341996
|1 AIMBOT 兌換 PHP
₱51.012036
|1 AIMBOT 兌換 EGP
￡E.43.996153
|1 AIMBOT 兌換 BRL
R$5.31375375
|1 AIMBOT 兌換 CAD
C$1.23555575
|1 AIMBOT 兌換 BDT
৳103.25962775
|1 AIMBOT 兌換 NGN
₦1,341.64937975
|1 AIMBOT 兌換 UAH
₴36.2717695
|1 AIMBOT 兌換 VES
Bs43.20125
|1 AIMBOT 兌換 PKR
Rs240.46679775
|1 AIMBOT 兌換 KZT
₸453.31071625
|1 AIMBOT 兌換 THB
฿29.860704
|1 AIMBOT 兌換 TWD
NT$28.201776
|1 AIMBOT 兌換 CHF
Fr0.76898225
|1 AIMBOT 兌換 HKD
HK$6.71347425
|1 AIMBOT 兌換 MAD
.د.م8.66617075